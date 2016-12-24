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Spor

Crystal Palace, Sam Allardyce ile anlaştı

Sam Allardyce rüşvet anlaşması yaparken kameralara yakalanmış ve İngiltere Milli Takımı'nın başından ayrılmıştı

24 Aralık 2016 11:47

Son olarak İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Sam Allardyce, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaştı.

Alan Pardew'la yollarını ayıran Cyrstal Palace, rüşvet anlaşması yaparken kameralara yakalanan Sam Allardyce'ı takımın başına getirdi.

62 yaşındaki Sam Allardyce bugüne kadar Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland ve İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Crystal Palace 17 haftada topladığı 15 puanla ligde 17. sırada ve küme düşme hattının sadece bir sıra üstünde yer alıyor. Palace'ın kadrosunda Christian Benteke, Yohan Cabaye ve Zaha gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

 

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