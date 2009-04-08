Cruzerio 1-0 kazanır!

Futbolcafe.com'un iddaa uzmanlarından Bricci 1965'in Tempo24 için hazırladığı kuponlara bakmadan kupon yapmayın...





bricci1965 Maç Skoru;

549 Estudiantes - Cruzerio (Maç Skoru: 0-1 ) 9.00



bricci1965 Banko Kupon;

546 Brasiliense - Goias (2) 2.00

547 Guarani - Internacional (2) 1.60

548 Juventude - Vitória (1) 1.80

549 Estudiantes - Cruzerio (Alt) 1.80

Oran: 10.36



bricci1965 Sistem

543 San Luis - San Lorenzo (2) 2.60

545 Bahia - Coritiba (2) 2.20

546 Brasiliense - Goias (2) 2.00

549 Estudiantes - Cruzerio (0-1 Gol) 3.45

sistem 3.4 (5 TL)

Maksimum Kazanç: 112 TL



bricci1965 Macera;

543 San Luis - San Lorenzo (2) 2.60

545 Bahia - Coritiba (2) 2.20

546 Brasiliense - Goias (2) 2.00

548 Juventude - Vitória (1) 1.80

549 Estudiantes - Cruzerio (2) 3.40

550 Recife- Palmeiras (1) 2.10

581 Figueirense - Ponte Preta (2) 4.50

Oran: 970





543 San Luis - San Lorenzo (2) 2.60



SAN LUIS (MEX): Adrián Martínez, Omar Monjaraz, Alfredo González Tahuilán, Michael Orozco, Noé Maya, Arturo Alvarado, Ignacio Torres, Jesús Palacios, José Reyes, Tressor Moreno y Víctor Hugo Lojero.



SAN LORENZO (ARG): Hilario Navarro, Adrián González, Gastón Aguirre, Jonathan Bottinelli, Aureliano Torres, Diego Rivero, Juan Manuel Torres, Cristian Ledesma, Alejandro Gómez, Gonzalo Bergessio y Andrés Silvera.



Dün gece Universitario'nun Libertad'ı 2-1 yenmesi ile birlikte San Luis'in gruptan çıkma şansı kalmadı. 3 puanı olan San Lorenzo'nun ise şansı var. Bu maçtan 3 puan alırsa son maçını kendi sahasında Universitario ile yapacak ki, bu da San Lorenzo adına büyük bir avantaj. San Lorenzo için bu gece oynanacak maç kilitdir. Ya 3 puan alıp son maça kalacak, yada grupta çıkacak takımlar son maçlar oynanmadan belli olacak.

San Luis zaten formsuz ve iddaasız, zengin San Lorenzo'nun bu maçtan 3 puan almaması için bir sebep yok.





545 Bahia - Coritiba (2) 2.20



Bahia sahasında iyi oynayan bir ekip olsa bile Coritiba bu sene kadrosunu önemli ölçüde korudu. İlk maçta galibiyet alıp, sahasında oynayacağı 2. maçta avantajlı olmak isteyecektir.



546 Brasiliense - Goias (2) 2.00



Ev sahibi ekip gocü bir takım ama maalesef iddaa bu maça alt/üst seçeneği açmadı. Goias bu sene de orta sıralara oynayacak bir ekip. Fakat rakiplerinin hatalarından Brezilya Kupasını alarak Libertadores'e katılma hedefi var. Bu maçta galibiyet almasını beklemekteyim.



547 Guarani - Internacional (2) 1.60



İnternacional gençlerden kurulu ve onların önünü açan kadrosu ile bu senede iddaalı olacktır. Temel hedefide Libertadores'e katılmadır. Bunun kısa yoluda bu kupayı almaktan geçiyor. Oran düşük ama galibiyet alması, hatta ilk maçta 2 fark atarak 2. maçı oynamaması muhtemeldir.



548 Juventude - Vitória (1) 1.80



Juventude 1. lige çıkacak kadroyu kurdu. Yerel kupalarda oldukça etkili oyunu ile kadrosunu oturttuğuda söylenebilir. Kupa maçında galibiyet almasını beklemekteyim.





549 Estudiantes - Cruzerio (2, Alt, 0-1 Gol, Maç Skoru: 0-1 ) 3.40 / 1.80 / 3.45 / 9.00



ESTUDIANTES (ARG): Mariano Andújar, Marcos Angeleri, Leandro Desábato, Christian Cellay, Raúl Iberbia (Juan Manuel Díaz), Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Leandro Benítez, Juan Sebastián Verón (Diego Galván), Juan Manuel Salgueiro y Mauro Boselli.



CRUZEIRO (BRA): Fabio, Jancarlos, Leo Fortunato, Thiago Heleno, Gerson Magrao, Fabricio, Marquinhos Paraná, Henrique, Ramires, Soares y Wellington Paulista.



Estu'da lig maçına tam kadro çıktı. G.La Plata ile yorucu bir lig maçı yaptı. Cruzerio'nun gruptan çıkması garanti olsa bile bir Arjantin takımına yol vermek istemez. Maça 3 puan için çıkacaktır ve gruptan Deportio Quito'nun çıkması için ellerinden geleni yapacaktır.



Dün bu yorumu yapmıştım.

Cruzeiro'da Palmeiras'dan bu sene alınan golcü forvet Kleber ve sol açık Juan Pablo Sorín oynamayacak.

Kleber'in yokluğunda Wellington Paulista da iyi işler çıkarıyor ve formda bir oyuncu.



Estudiantes bu sene çok çok kötü. Grupta 6 puan almasına rağmen ona "kötü" demenin önünde engel değil. Belki Cruzerio da çok iyi bir kadro kurmadı fakat defansı sağlam bir ekip. Gol yemesi bana göre çok zor. Ve bu maçta 2 golün çıkacağını sanmıyorum. Bu maç için oldukça fazla oynama seçeneği var.

Güven sırama göre oynanması gereken bahisler;

Alt 1.80

0-1 Gol 3.45

Cruzerio Kazanır 3.40

Maç Skoru: 0-1 9.00



550 Recife- Palmeiras (1) 2.10



Recife Palme'den daha iyi bir takım. Palmeiras oldukça şişirildi fakat içi boş bir ekiptir.



581 Figueirense - Ponte Preta (02 / 2) 1.90 / 4.50



Ponte Preta yabana atılacak takım değil. Verilen oran abartıdır. Yenilmeyeceği gibi galibiyettte alabilir. Sistem kuponlarında denenmesi gerekir.