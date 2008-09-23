Cruyff : “Efsane takım yakıştırması kolay ama yanlış“



Kendisinin de kadrosunda bulunduğu efsane kadroyla Guardiola’nın çalıştırdığı takımın birbirine benzediğini ama aynı kalitenin bulunmadığını belirtti.



Efsanevi Hollandalı iki takımın sisteminin benzer olduğunu ama benzer kalitede futbolcuların bulunmadığını belirtti. “Karşılaştırmalar ve benzetmeler yapmak mümkün ama yanlış olur.“ dedi.



Şimdiki Barcelona orta sahasında Dani Alves, Setdou Keita, Xavi, Andreas İniesta gibi oyuncular bulunuyor. Buna rağmen Cruyff “ Şimdiki takımda orta saha daha ayrık. Benim olduğum takımda orta sahanın uç kısmında Jose Mari Bakero geri kısmında ise Guardiola bulunurdu. Şimdiki takımdaki oyuncu kalitesiyle eskisi eş değil.” dedi.

