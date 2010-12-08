Crowley: WikiLeaks belgeleri ABD diplomasisini etkiledi

T24 - ABD Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Philip Crowley, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, 'ABD'li diplomatların dedikodu, magazin, iddia ve iftiralardan oluşan gayri ciddi yazışmaları' ifadesi hakkında, 'Diplomatlarımız ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmelerini sunarlar. Bu faydalı ve önemli' dedi.







Crowley, New York’ta Yabancı Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, belgelerdeki asılsız suçlamalar nedeniyle Amerikalı diplomatlara karşı yargı yoluna başvuracağını açıkladığı ve diplomatları ’dedikodu’ diplomasisi yürütmekle eleştirdiğini" belirterek, bunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir sorusu üzerine, "Diplomatlarımız ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmelerini sunarlar. Bu faydalı ve önemli. Diplomatlarımız bunu yapmaya devam edecek. Diğer ülkelerin diplomatları da aynısını yaparlar" diye konuştu.

"Yakın ve etkili işbirliğimiz var"

Türkiye ile ABD arasında yakın ve etkili bir işbirliğinin bulunduğunu ifade eden Crowley, bunun hem ABD hem Türkiye hem de bölgenin yararına olduğunu söyledi. "NATO müttefikiyiz ve yakın dostuz" diyen Crowley, İran’ın nükleer programıyla ilgili Tahran ile "5 1" ülkelerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da olacağına dikkati çekerek, "Türkiye’nin, bölgenin geleceği açısından çok önemli bir diyalog niteliğindeki ikinci toplantıya ev sahipliği yapma arzusuna

minnettarız" diye konuştu.



Crowley, Clinton’ın geçen hafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Washington’da "çok yapıcı" bir görüşme yaptığını hatırlatarak, "Türkiye ve ABD’nin karşılıklı çıkarları paylaştığı geniş boyuttaki bir dizi konuda işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Diğer ülkelerle karşılıklı çıkar ve saygıya dayanan ilişkilerinin, Wikileaks belgeleri yüzünden değişmediğini vurgulayan Crowley, "kısa vadede zor zamanla geçirebileceklerini, ancak uzun vadede, sahip oldukları daha büyük çıkarların üstün geleceğini" belirtti.

İsviçre'de hesap iddiaları

Crowley, bir gazetecinin, "Wikileaks belgelerinde, Başbakan Erdoğan’ın İsviçre’de banka hesaplarının olduğu gibi bazı suçlamaların yer aldığını" belirterek, bu konuda herhangi bir Türk yetkiliyle temasa geçip geçmediklerini sorması üzerine, belgelerin içeriğine dair yorum yapmayacağını söyledi.



Clinton ve Davutoğlu’nun geçen hafta Washington’da baş başa yarım saat süren bir görüşme de yaptığını ve Wikileaks konusunu konuştuklarını hatırlatan Crowley, "İki bakan, ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya ve hem Türkiye hem de ABD açısından önem taşıyan konularda işbirliğine devam etme taahhüdünü yeniden ortaya koydular" dedi.

WikiLeaks belgeleri ABD diplomasisini etkiledi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, Wikileaks belgelerinin ABD’nin diğer ülkelerle ilişkilerini raydan çıkarmayacağı mesajını defalarca dile getirmesine rağmen, hem ABD Dışişleri hem de Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, bazı yabancı hükümetlerin ABD ile olan temaslarını düşürdüğünü, güven sorununun yaşandığını ve ABD’nin dış ilişkilerinin zarar gördüğünü belirtti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley, Wikileaks belgeleri yüzünden Amerikan diplomatik personelinde büyük kapsamlı bir yeniden düzenlemeye gidilmesi yönünde planın bulunmadığını, ancak bazı durumlarda, yabancı hükümetlerin Amerikalı diplomatik kontaktlarına yeni bir şüphecilik duygusuyla yaklaştığını kaydetti.



Pentagon Sözcüsü Albay Dave Lapan, "Bireylerin ve hükümetlerin bizimle yaptıkları işbirliği ve bilgi paylaşımında bazı değişimler olduğuna dair işaretler var. Genel anlamda, işbirliğinde bir azalma mevcut" dedi.





"Haber ve istihbarat kaynaklarının, ifşa olabilecekleri korkusuyla bilgi vermeyebilecekleri ya da hükümetlerin bilgi paylaşımı konusunda daha ihtiyatlı olabileceklerine dair endişeleri" dile getiren Lapan, "Derecesini ölçmek zor, ancak belgelerin ortaya çıkmasından kaynaklanan bir (ABD ile temaslardan) çekilme olduğuna ilişkin bir algı ediniyoruz" diye konuştu.





