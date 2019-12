-CROWLEY: TÜRKİYE'NİN RAPORU DA İNANDIRICI WASHINGTON (A.A) - 27.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili olarak, Türkiye'nin BM soruşturma komisyonuna sunduğu raporun da "bağımsız ve inandırıcı" olduğunu söyledi. Crowley, hafta başında düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in raporunu, "bağımsız bir rapor ve İsrail tarafından yürütülen inandırıcı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma'' olarak değerlendirmişti. Sözcü Crowley, bugünkü basın toplantısında da bir gazetecinin, Türkiye'nin raporu için de aynı ifadeleri kullanıp kullanamayacağı yönündeki ısrarlı soruları üzerine, Türkiye'nin raporunun da "bağımsız ve inandırıcı" olduğunu ifade ederek, iki rapordan herhangi birine karşı bir itirazının sözkonusu olmadığını belirtti. -"İKİ ÜLKE DE CİDDİ VE SORUMLU BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"- Türkiye'nin geçen Eylül ayında BM Genel Sekreteri Ban ki Mun'un soruşturma komisyonuna kendi geçici raporunu sunduğuna işaret eden Crowley, Türkiye ve İsrail'in, gerçeklere ulaşmak adına ciddi ve sorumlu çalışma yürüttüğünü ve her iki ülkenin de komisyonun çalışmalarına önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti. Crowley, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Ban'ın soruşturma komisyonu bünyesinde BM'de devam eden sürece desteklerini dile getirerek, bunun uluslararası topluma, Mavi Marmara olayını çevreleyen koşulları tam olarak gözden geçirme imkanı sağlayacağını ifade etti. Gerçeklerin ve tüm bakış açılarının bütün taraflarca tam bir biçimde incelenmesini istediklerini dile getiren Crowley, "Türkiye ve İsrail tarafından kendi analizleriyle ortaya konan katkılar, neler olduğunu tam olarak anlamamıza dönük devam eden çabalarda bize yardımcı olacak" dedi. Crowley, bunun, hala üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğuna da dikkati çekti. Hem Türkiye hem de İsrail ile aralarındaki köklü bağların kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayan Crowley, "İki ülke de ABD'nin yakın dostu. Aralarındaki ilişkiler, hem ikili düzeyde hem de bölge için önem taşıyor. İki ülkenin de ikili ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilimleri aşacak fırsatları aramaya devam edeceklerini umuyoruz" diye konuştu. -"TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ BİR ANLAMA SAHİP"- Crowley, bir soru üzerine, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin öneminin farkında olduklarını yineleyerek, iki ülkenin arasında varolan gerilimlerin çözülmesinin yollarının bulunması için her iki tarafın çaba gösterdiğini bildiklerini belirtti. Bu gerilimlerin çözülebileceğini umduklarını kaydeden Crowley, "Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki bu ilişkinin önemli bir anlamı var; hem bizim bu ülkelerle ilişkilerimiz açısından hem de daha önemlisi, Türkiye'nin bölgede Ortadoğu barışına yönelik gayretlerle alakalı meselelerin çözümüne yardım etmede önemli bir aktör olması açısından..." dedi. Crowley, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimlerin çözümüne dönük çabaların gelecekte de devam etmesini umduklarını dile getirdi. -"AYNI SIFATI KULLANABİLİR MİSİNİZ?"- Crowley, bir gazetecinin, önceki günkü basın toplantısında İsrail'in raporu için "şeffaf ve bağımsız" sıfatlarını kullandığını hatırlatarak, "Aynı sıfatları Türkiye'nin raporu için de kullanabilir misiniz?" sorusu üzerine, Türkiye'nin de kendi iyi niyetli çabasını ortaya koyduğunu düşündüğünü kaydetti. Türkiye'nin raporunun, İsrail'in raporunun tam tersi olduğunun hatırlatılması üzerine Crowley, "Olay ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda, olanlarla alakalı olarak farklı görüşlerin bulunmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı. -"İKİ ÜLKENİN DE GEÇERLİ BİR BAKIŞ AÇISI BULUNUYOR"- Crowley, bu nedenle BM Genel Sekreteri Ban'ın soruşturma komisyonunu desteklediklerini söyleyerek, "Böylece Türkiye'nin bakış açısını alır -ki bu geçerli bir bakış açısı- İsrail'in bakış açısını alır -ki bu da geçerli bir bakış açısı- ve neler olduğunu birlikte tam olarak anlamaya çalışabiliriz" dedi. Hala yapılması gereken çalışmalar olduğuna ve neler olduğunu tam olarak anlamak açısından önemli bir çabanın halen sürdüğüne işaret eden Crowley, aynı gazetecinin tekrar, "O halde Türkiye'nin raporunu tanımlarken (İsrail'inki için kullandığınız) kelimeleri kullanmayacak mısınız?" demesi üzerine, "Türkiye'nin raporu da bağımsız ve inandırıcı bir rapor. Herhangi birine karşı bir itirazda bulunuyor değilim" diye konuştu. Her iki ülkenin de olay esnasında nelerin yaşandığını tam olarak anlamaya katkı sağlama adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Crowley, iki ülkenin de BM Genel Sekreteri Ban'a rapor sunduğunu, bunların önemli adımlar olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, "BM soruşturma komisyonu yoluyla birbiriyle çelişkili bakış açılarını tabii ki çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.