T24 LogoT24 Logo
Dünya

CROWLEY: MECLİSLE TEMAS HALİNDEYİZ WASHINGTON (A.A)

22 Aralık 2010 01:04

-CROWLEY: MECLİSLE TEMAS HALİNDEYİZ WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısı hakkında, Meclisle temas halinde olduklarını söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine, 1915 yılı olaylarıyla ilgili "tasarıya karşı olduklarınI ifade ettiklerini" hatırlattı.  Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi veya diğer Kongre üyelerini arayıp aramadığına yönelik soru üzerine Crowley, Clinton'ın arayıp aramadığıyla ilgili birşey söyleyemeyeceğini, ancak konu hakkında Temsilciler Meclisi ile temas halinde olduklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24