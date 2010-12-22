-CROWLEY: MECLİSLE TEMAS HALİNDEYİZ WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısı hakkında, Meclisle temas halinde olduklarını söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine, 1915 yılı olaylarıyla ilgili "tasarıya karşı olduklarınI ifade ettiklerini" hatırlattı. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi veya diğer Kongre üyelerini arayıp aramadığına yönelik soru üzerine Crowley, Clinton'ın arayıp aramadığıyla ilgili birşey söyleyemeyeceğini, ancak konu hakkında Temsilciler Meclisi ile temas halinde olduklarını kaydetti.