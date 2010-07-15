-CROWLEY: BİZ FARKLI BİR ADIM ATARDIK WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ''İnsanların dini inançlarıyla ilintili olarak ne giyebilecekleri ya da giyemeyeceklerinin yasayla belirlenmemesi gerektiğini düşündüklerini'' söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, Fransa'da peçeli çarşaf yasağını öngören tasarının meclis genel kurul oturumunda kabul edilmesine dair yorumunun sorulması üzerine, ''Anladığım kadarıyla bu, uzun sürebilecek bir yasama süreci ve belki de yasal sürecin ilk adımını oluşturuyor. Bunun ötesinde tüm diyebileceğim şu; ABD'deki bizim bakış açımıza göre, biz, güvenliği dengelemek ve din özgürlüğüne ve din özgürlüğünün bir parçası olan sembollere saygı göstermek için farklı bir adım atardık'' diye konuştu. Sözcü Crowley, ''Bu adım ne olurdu?'' sorusuna, ''İnsanların dini inançlarıyla ilintili olarak ne giyebilecekleri ya da giyemeyeceklerinin yasayla belirlenmesi gerektiğini düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, meclis genel kurul oturumunda önceki gün kabul edilmişti.