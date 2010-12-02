-CROWLEY: ASSANGE BİR ANARŞİSTİR VE KORUNMAYI HAK ETMİYOR WASHİNGTON (A.A) - 02.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks sitesinin kurucusu, eski hacker Julian Assange'nin, "gazeteci değil bir anarşist" olduğunu iddia etti. Crowley, yaptığı açıklamada, "Assange bir anarşistir ve gazetecilere tanınan hak ve korumayı hak etmiyor" dedi. Wikileaks sitesinin sözcüsü Kristinn Hrafnsson, bir açıklamasında, yaptıkları çalışmanın yasalara aykırı olmadığını, ABD yazışmalarına ilişkin ellerinde yüzbinlerce belge bulunduğunu, bunların tamamını yayımlamalarının aylar alacağını belirtmişti. Hrafnsson, ''Eğer küresel istikrar aldatma ve yalanlara dayalı ise onun biraz sarsmak da gerekli'' demişti.