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Dünya

CROWLEY: "MÜZAKERELERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ" WASHINGTON (A.A)

08 Ocak 2011 09:09

-CROWLEY: "MÜZAKERELERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ" WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında İstanbul'da yapılacak müzakereleri "sabırsızlıkla beklediklerini" belirterek, "anlamlı bir müzakere sürecinin belirdiğini görmek istediklerini" söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın, müzakerelerin bir sonraki turunun bu ay içinde İstanbul'da yapılacağını doğruladığını not ettiklerini bildirerek, "Müzakerelerin bir sonraki turunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Anlamlı bir müzakere sürecinin belirdiğini görmek istiyoruz" dedi. Crowley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ve ortaklarımız, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili kaygılarına çözüm bulunması yolunda pragmatik çabalar göstermeye kendimizi adadık, ancak İran'ı uluslararası yükümlülüklerine karşı sorumlu tutmaya da aynı oranda kendimizi adamış durumdayız ve İran'ın, somut adımlar yoluyla uluslararası kaygıları gidermeye hazır olduğunu göstermesine kadar buna odaklanmaya devam edeceğiz."

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