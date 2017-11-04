Cristiano Ronaldo: Gelecekte kendimi teknik direktör olarak görmüyorum

Kariyerine yönelik planlarını anlatan Cristiano Ronaldo, gelecekte ne olacağını söylemenin zor olduğunu belirterek ‘’Gelecekte kendimi, teknik direktör olarak görmüyorum'' diye konuştu.

Yetenek olmadan futbol oynanmayacağını söyleyen Portekizli futbolcu, ‘’ Yeteneğe sahip değilsen futbolu unut fakat yetenekliysen bile çok çalışman lazım’’ dedi.

Sporx’te yer alan haberde Ronaldo’nun açıklamaları şöyle:

‘’Gelecekte ne yapacağımı söylemek zor ancak şu anda bir şeyi biliyorum, anı yaşamak hoşuma gidiyor. Sonsuza kadar genç olmayacağım çok açık. Şu an için gelecekte kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Her zaman futbol oynamayı sevmemle motive oldum. Harika hissediyorum ve bunu devam ettirmek istiyorum."

''Yetenek varsa çok çalışmanız gerekir''

"Yeteneklere gelecek olursak, sahip değilsen futbolu unut. Eğer yeteneğiniz varsa çok çalışmanız ve buna kendinizi adamanız gerekir. Daha sonra iyi olacaksınız, benim bir yeteneğim var. 16 yaşındayken Sporting'de idmanlara başladığımda profesyonel bir futbolcu olmaya karar vermiştim."