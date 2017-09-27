Cristiano Ronaldo eleştirilere yanıt verdi: Kim olduğumu her maç göstermem gerekiyor!

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund deplasmanından 3-1 galip ayrıldığı maçtan sonra, “Öyle görünüyor ki benim her maç kim olduğumu tekrar göstermem gerekiyor!” diye konuştu.

Kendisine son dönemdeki performansıyla ilgili yönelen eleştirilerden dolayı öfkeli olduğu gözlemlenen Ronaldo, “Eleştirilere artık şaşırıyorum. İstatistiklerim her şeyi anlatıyor. Örnek bir profesyonelim ve elimden geleni yapıyorum. İnsanların benimle ilgili düşünceleri beni şaşırtıyor. Futbol ve ailem için yaşıyorum, medya için değil” dedi.

Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun 2 gol attığı, Gareth Bale’ın ise 1 gol ve 1 asistle oynadığı Borussia Dortmund deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Alman ekibin tek sayısını Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.