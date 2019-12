Cristian: Sırrımız çalışmak



Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Brezilyalı Cristian Baroni, sezona üst üste 8 galibiyetle başlamanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, bu başarının sırrını çok çalışmak olarak gösterdi.



Cristian, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, iyi çalıştıklarını, takım ve bireysel olarak kendilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Başarımızın sırrı çok çalışmak. Sezon başında böyle bir başlangıç yapmak kolay değil. Çünkü, bütün takımlar sezona çok istekli ve güçlü giriyor. Fakat biz iyi çalıştığımız, rakiplerimizden daha fazla istekli olduğumuz için, saha içinde ve saha dışında fedakarlık yaptığımız için bu başarı geldi” diye konuştu.



EMRE İLE UYUMU



Emre Belözoğlu ile uyum içinde oynadıklarını kaydeden Cristian, şöyle devam etti: “Bizim oynadığımız pozisyon oldukça önemli. Gerek atağa çıkarken gerek rakip takımın ataklarını engelleme konusunda en önemli rol bize düşüyor. Bizim öncelikle rakibin ataklarını engellememiz, daha sonra da ataklarımızı doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bizim topu oyun kurgumuz içindeki en önemli oyuncu Alex'e düzgün bir şekilde aktarmamız gerekiyor ki o da her zaman yaptığı gibi topları en iyi şekilde öndeki futbolculara aktarsın. Bu yüzden özellikle bizim atağa çıkışlarda Alex'e yaptığımız katkı, aslında rakip karşısındaki etkinliğimiz açısından hayati önem taşıyor diye düşünüyorum. Tabii bunu yaparken savunmayı riske etmeden, atağa maksimum oranda destek vermemiz de çok önemli bir nokta. Bu da bizim gerek atak bakımından gerekse savunma bakımından önemimizi gösteriyor.”



Fenerbahçe'nin oyun formatında rakip karşısında baskılı futbol oynamak ve rakibe rahat futbol oynatmamak gibi kesin kuralların bulunduğunu anlatan Cristian, top çalma konusundaki başarılarının bu anlayıştan kaynaklandığını belirtti.



Cristian, rakipten top çalmanın ve önündeki arkadaşlarına aktarmanın görevi olduğunu ifade ederek, “İdmanlarda çok çalıştığımız için bu konuda daha başarılı olabiliyoruz. Benim özellikle kişisel olarak yapmam gereken zaten rakipten çalmak ve en iyi şekilde arkadaşlarıma aktarabilmek, bunu da şu ana kadar iyi yaptığımı düşünüyorum. Umarım bütün sezon böyle devam eder” dedi.



LİGE VERİLEN ARA



Milli maçlar için lige verilen aranın Fenerbahçe'nin ritmini olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli maç nedeniyle lige verilen ara bizim ritmimizi kesinlikle etkilemez, tam tersine bize ritim katar diye düşünüyorum. Çünkü biz, bu dönemde durmuyoruz ve sürekli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda gerek fiziksel eksikliklerimizi gerekse saha içerisindeki eksikliklerimizi gidermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu milli takım arasının bizi negatif yönde etkilemek yerine tam tersine eksiklerimizi kapatmak adına pozitif olacağını düşünüyorum.”



GAZİANTEPSPOR MAÇI



Gaziantepspor maçının zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Cristian, sözlerini şöyle tamamladı: “Gaziantepspor karşılaşması her zamankinden daha zor bir maç olacak. Çünkü 8 maçta 8 galibiyet aldık. Fakat bundan sonra karşımıza gelecek her takım Fenerbahçe'den puan veya puanlar almak isteyen ilk takım olmak isteyecek. Bize karşı kazanmak isteyecek. Gaziantepspor'un ne kadar güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Saha içerisinde organize olan bir ekip bizim işimiz zor olacak. Biz de bunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz.”