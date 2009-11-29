Cristian: Düş kırıklığı yaşıyoruz ve yaşatıyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Cristian, Kasımpaşa maçında aldıkları mağlubiyetle düş kırıklığı yaşadıklarını ve yaşattıklarını ifade etti.

Sarı-lacivertli futbolcu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle puan farkını açmak adına önemli olan maçta, fırsatı değerlendiremediklerini kaydederek, ''Düş kırıklığı yaşıyoruz ve yaşattığımızı düşünüyorum. Geriye bakmanın anlamı yok. Hata yaptık. Hatalarımızdan dolayı mağlup olduk. Hafta için çalışmalıyız ki, bu hatalar tekrarlanmasın ve liderlikte kalalım'' diye konuştu.

Kart cezalısı ve sakatlığı bulunan futbolcuları bu maçta aradıklarını anlatan Cristian, ''Bir hatalı ve suçlu aranıyorsa takımın genelidir. Takımın kötü oynadığı gerçeğini saklamamalıyız. Bahanelerin arkasına sığınmamalıyız. Yanlış şeyler yaptık'' dedi.

Fenerbahçeli futbolcu son olarak, ''Samandıra'ya kafamızı sokacağız, hatalarımızdan ders almış şekilde oradan çıkacağız'' şeklinde ifade kullandı.