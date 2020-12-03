Cristano Ronaldo'nun tarihin en golcü futbolcusu olmasına 10 gol kaldı

Cristiano Ronaldo, Juventus'un dün oynadığı Dinamo Kiev'e karşılaşmasında kariyerinin 750. golünü kaydetti. 35 yaşındaki süper yıldızın, tarihin en golcü futbolcusu olmasına yalnızca 10 gol kaldı.

Tarihin en çok gol atan futbolcular listesinde 3’üncü basamakta bulunan Ronaldo’nun zirveyi ele geçirmesine yalnızca 10 gol kaldı.

759 gollü Josef Bican ilk, 757 gollü Pele’nin ikinci basamakta yer aldığı listede rekoru kırmaya en yakın isim olan Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde attığı 132 golle ilk sırada.

Portekizli’yi Şampiyonlar Ligi’nde 118 golle Lionel Messi takip ediyor. Aktif olarak futbolculuk hayatı devam eden Ronaldo’nun 10 gol daha bulması halinde ulaşılması güç bir rekorun sahibi olacak.