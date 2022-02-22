"Credit Suisse skandalının ardından İsviçre, AB'nin kara para aklama listesine girebilir"

T24 Dış Haberler

İsviçre bankası Credit Suisse'in yasa dışı yollardan elde edilen milyarlarca dolar para için hesap açtığının ortaya çıkmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) içinde Avrupa Birliği'nin (AB) İsviçre ile ilişkisini gözden geçirmesini talep edenler oldu.

Avrupa Parlamentosu içindeki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halkları Partisi (EPP), AB'ye yaptığı çağrıda İsviçre'yle ilişkilerin gözden geçirilmesi ve kara para aklayan ülkeler listesine eklenmesinin değerlendirilmesi tavsiye edildi.

EPP ekonomik işler koordinatörü Markus Ferber "İsviçre bankaları uluslararası kara para aklamayla mücadele standartlarını uygulamakta başarısız olunca, İsviçre kendisi yüksek riskli hale geliyor. Avrupa Komisyonu, İsviçre'yi bu listeye eklemeyi değerlendirmeli" dedi.

Ferber "Banka gizlilik yasaları, kara para aklama ve vergi kaçırmayı kolaylaştırmanın bir bahanesi olmamalı" diye ekledi.

EPP yetkilisi, Avrupa Birliği ile İsviçre bankaları arasındaki yakın bağların, Avrupa'nın finans sektörü için de bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Uzmanlar, kara para aklama, yolsuzluk, insan hakları ihlallerine karışmış isimlerin hesap açmasına izin veren Credit Suisse ile ilgili bu adımın İsviçre'nin finans sektörü için "felaket bir adım" olabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Le Monde gibi dünyanın dört bir yanından gazetelerin ortaya çıkardığı "Credit Suisse Sırları", İsviçre'nin en köklü bankalarından Credit Suisse'te eski bir çalışanın binlerce müşteriye ait bilgiyi sızdırmasıyla çıktı.

Sızıntılar, geçmişte adı yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan kişiler ve suçluların bankanın müşterisi olduğunu gösterdi.

Müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla bilinen Credit Suisse, rapordan sonra kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - Suisse Sırları: İsviçre bankasının devlet başkanlarından istihbaratçılara yüzlerce kişinin 'kirli para'sını tuttuğu iddia edildi