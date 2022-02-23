Credit Suisse skandalı: Avrupa Parlamentosu'nda İsviçre'nin kara para aklama listesindeki yerinin değerlendirilmesini destekleyenler arttı

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İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'in geçmişte adı yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan kişiler ve suçluların bankanın müşterisi olduğununun ortaya çıkması üzerine, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) üç büyük grubu, İsviçre'nin risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerektiğini savundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nun çoğunu oluşturan siyasi gruplardan milletvekilleri, Credut Suisse skandalı nedeniyle İsviçre'nin kara para aklama listesine alınmasını destekledi.

Avrupa Halkları Partisi (EPP) ekonomi ve para politikaları işleri sözcüsü, pazartesi günü Avrupa Komisyonu'nun İsviçre'nin bloğun finansal bütünlüğüne tehdit oluşturup oluşturmadığını incelemesini önermişti.

AP'de sol ve merkez solu temsil eden iki ve üçüncü en büyük gruplar, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ile Renew Europe sözcüleri de bu adımı desteklediklerini belirtti.

Avrupa Komisyonu, değerlendirme sonucunda risk sonucuna varırsa İsviçre; İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelerle kara para aklama listesinde yer alacak.

Ne olmuştu?

İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'de çalışan bir kişinin sızdırdığı verilerin geçmişte adı yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan kişiler ve suçluların bankanın müşterisi olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Sızdırılan listede devlet başkanları, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.

Credit Suisse, rapordan sonra kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.

İsviçre bankaları, müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor.

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