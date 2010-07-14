Credit Suisse bankasının Almanya şubelerine baskın

T24- İsviçre bankası Credit Suisse'in Almanya'daki 13 şubesine baskın düzenleyen yetkililer, vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama yaptı.



Alman savcı Johannes Mocken, 150 görevlinin bankanın ülkenin değişik yerlerindeki tüm şubelerini aradığını belirtti.



Baskınlara geçen yıl Alman yetkililerin eline geçen bir bilgisayar diskindeki bilgiler yol açtı.



Diskte olası vergi kaçakçılığına ilişkin bazı bilgiler bulunduğu söyleniyor.



O dönemde basında yetkililerin diski edinmek için kimliği belirsiz kişilere 2,5 milyon Euro para ödedikleri haberleri yer almıştı.



Almanya banka müşterilerine ilişkin bilgi edinmek için ilk kez para ödemiyor.

Diplomatik gerginlik



Fransa ve İngiltere'de de yetkililer geçmişte gizli hesaplarda para saklıyor olabileceği düşünülen zengin banka müşterilerine ilişkin bilgileri satın almıştı.



Ama İsviçreli yetkililerin Almanya'yı suçlularla işbirliği yapmakla suçladığı, disk alışverişinin diplomatik gerginliğe yol açtığı haberleri bulunuyor.



Savcılığın elindeki bu bilgilere göre 1100 Alman vatandaşının hesaplarında beyan edilmemiş 1,2 milyar Euro'luk kazanç yattığı düşünülüyor.



Mocken, CD'deki bilgilere dayanarak 1100 soruşturma açıldığını bildirdi.



Savcılık, ayrıca kimliği belirlenemeyen bazı Credit Suisse çalışanlarının bazı müşterilerin vergi kaçakçılığı yapmalarına göz yumdukları yolunda iddialar bulunduğunu söylüyor.



Credit Suisse baskınlara ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.



Avrupa hükümetleri ve ABD bir süredir vergi kaçakçılığıyla mücadele için çeşitli baskınlar düzenliyor.