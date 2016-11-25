Credit Agricole, dolar/TL tahminini 3.50'ye yükseltti

Credit Agricole stratejisti Guillaume Tresca bugün yayınladığı müşteri notunda, TCMB'nin sürpriz faiz artırımının piyasanın tüm endişelerini yatıştırmakta yeterli olmadığını söyledi.

Credit Agricole, Merkez Bankası'nın kredibilite eksikliğini ve siyasi riskleri öne sürerek yıl sonu dolar/TL tahminini 3.02 seviyesinden 3.50'ye yükseltti.

Tresca, Merkez Bankası'nın 2017'nin ilk çeyreğinde haftalık repo faizi ve gecelik borç verme faizinde 50'şer baz puan daha artırıma gideceğini ve haftalık repo faizinin yüzde 8.50, gecelik borç verme faizinin ise yüzde 9'a yükseltileceğini tahmin ediyor.