T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Crazy Horse kızları grevde

Dünyaca ünlü Fransız revü grubu Crazy Horse’un dansçıları daha iyi ücret talebiyle greve başladı

17 Mayıs 2012 19:18

 

Paris’in ünlü üstsüz revü grubu Crazy Horse’un (Çılgın At) dansçıları önceki ve dün akşam soyunmadılar. Haftada altı gün her gece iki kez sahneye çıkan dansçılar, ücretlerinde istedikleri oranda artış yapılmayınca grev başlattılar. Grev nedeniyle ilgili açıklama yapan dançılardan Suzanne, "Crazy Horse sıradan bir revü değildir. Çıplak, sıradışı bir şovdur" dedi.  Crazy Horse’un 61 yıllık geçmişinde ilk kez yaşanan grevin ne kadar süreceği bilinmiyor. Şovun işvereni Belçikalı işadamı Philippe Lhomme ise dansçılarla görüşmeyi reddediyor. Ancak dansçıların bağlı olduğu bir sendika var ve işveren eninde sonunda bu sendika ile masaya oturmak zorunda.

ETİKETLER

Crazy HorseFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24