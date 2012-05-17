Crazy Horse kızları grevde

Paris’in ünlü üstsüz revü grubu Crazy Horse’un (Çılgın At) dansçıları önceki ve dün akşam soyunmadılar. Haftada altı gün her gece iki kez sahneye çıkan dansçılar, ücretlerinde istedikleri oranda artış yapılmayınca grev başlattılar. Grev nedeniyle ilgili açıklama yapan dançılardan Suzanne, "Crazy Horse sıradan bir revü değildir. Çıplak, sıradışı bir şovdur" dedi. Crazy Horse’un 61 yıllık geçmişinde ilk kez yaşanan grevin ne kadar süreceği bilinmiyor. Şovun işvereni Belçikalı işadamı Philippe Lhomme ise dansçılarla görüşmeyi reddediyor. Ancak dansçıların bağlı olduğu bir sendika var ve işveren eninde sonunda bu sendika ile masaya oturmak zorunda.