-CRANS MONTANA FORUMU'NDAN BAKAN ÇAĞLAYAN'A ÖDÜL BRÜKSEL (A.A) - 18.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, küresel ekonomik koşulların daha iyiye götürülmesinin ancak korumacı yaklaşımlardan kaçınarak, uluslararası alanda işbirliğini artırarak ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak mümkün kılınabileceğini söyledi. Bakan Çağlayan'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de, Crans Montana Forumu tarafından ''Prix de la Fondation'' ödülü verildi. Zafer Çağlayan, Hotel Le Plaza'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu ödülün, Dış Ticaretten Sorumlu Bakan olarak görev yaptığı iki yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen sonuçların takdir edildiğini göstermesi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Küresel krizin tüm ülkelere aslolanın üretim ve istihdam olduğunu gösterdiğini, bunun yolunun da koruma önlemleriyle içe kapanmak değil tam tersine serbest ticaretin arttırılması olduğunu dile getiren Çağlayan, ''Ben ticaretin siyasetin önünü açtığına inanan biriyim. Ülkeler arasında ticaret hacimleri ne kadar artarsa, siyasi anlamda da ilişkiler daha ileri noktalara ulaşmaktadır'' dedi. Küresel krizden ders almak gerektiğini, Türkiye'nin de gerekli dersleri alarak ''sıfır sorun, sınırsız ticaret'' anlayışıyla dış ticaretini kurguladığını belirten Çağlayan, göreve başladığından bugüne kadar geçen 21 aylık sürede işadamları ile birlikte 51 ülkeye 86 seyahat gerçekleştirdiğine dikkat çekti. ''Türkiye olarak, dış ticaretimizde pazar çeşitlendirmesi yaparak, ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak, vizeleri kaldırarak ticaretin daha da gelişmesi için çabaladık'' diyen Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bunun olumlu sonuçlarını da 2010 yılında aldık. 2011 hedefimiz ise 2008’de yakaladığımız 132 milyar dolar ihracat düzeyini yakalamak olacak. Geçmişte, dış ticaret gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşen ya da gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sanayi mamulü satıp, hammadde satın aldığı bir faaliyet olarak algılanırken, bugün tam aksine dünyanın ileri teknoloji ürünleri de dahil üretim merkezlerinin gelişmekte olan ülkelere kaydığı gözlemlenmektedir. Küresel kriz sonrasında dünya ticaretinde gelişmekte olan ülkelere doğru bir yönelim söz konusudur ve Türkiye bu trendin içinde yer almıştır.'' Çağlayan, küresel ekonomik koşulların daha da iyiye götürülmesinin ancak korumacı yaklaşımlardan kaçınarak, uluslararası alanda işbirliğini artırarak ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak mümkün kılınabileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların, gelişmekte olan ülkeler arasında tarifelerin azaltılmasının yaklaşık 60 milyar dolarlık bir kazanç sağlayacağını gösterdiğini, bu verinin ticaretin önündeki engellerin niçin kaldırılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Çağlayan,''Dünya ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması için uluslararası işbirliği şarttır ve bu konuda ülkelerin kararlı olması önemlidir. Eğer 2009’daki gibi bir kriz daha yaşamak istemiyorsak, dünya ticaret pastasını büyütmemiz gerekiyor'' dedi. Bakan Çağlayan ile birlikte Cezayir İstatistik Bakanı Hamid Temmar ve Uluslararası George Forrest Şirketi Başkanı George Forrest'e de ödül verildi.