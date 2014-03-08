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CPJ: Erdoğan bilginin akışını önlemek için sansürle tehdit etmeyi durdurmalı

Gazetecileri Koruma Komitesi Erdoğan'ın, sosyal paylaşım siteleri 'Facebook' ve 'Youtube'u, kapatabileceklerini söylemesine tepki gösterdi

08 Mart 2014 20:25

Basın özgürlüğü ve gazeteci haklarının korunması konularında önde gelen kurumlardan Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists-CPJ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal paylaşım siteleri 'Facebook' ve 'Youtube'u, kapatabileceklerini söylemesine tepki gösterdi.

Nafiz Albayrak'ın DHA'da yer alan haberine göre, CPJ, Başbakan Erdoğan'ın, katıldığı televizyon programında Facebook ve Youtube sitelerine erişimi Türkiye'de yasaklamaya yönelik sözlerinden kaygı duyduğunu bildirdi.

CPJ, Başbakan Erdoğan'ın "bu paylaşım sitelerinin toplum üzerinde olumsuz etki yarattığı" yönündeki söylemlerinden kaygı duyduğunu belirtti. CPJ'in açıklamasında, "Başbakan Erdoğan ve hükümetine sansürü durdurma, bilginin akışını önlemek için sansürle tehdit etmeyi durdurma çağırısında bulunuyoruz" denildi. CPJ, sosyal medyanın Erdoğan'ın iddia ettiği gibi toplum üzerinde olumsuz etki yaratmadığını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Facebook ve Youtube'a uygulanması öngörülen yasakları, internet ortamından sızdırılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, gazete ve televizyonların yayınlarına müdahale etme girişimleri ardından gelmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan CPJ, Erdoğan hükümeti döneminde Türkiye'nin en çok gazeteciyi hapse atan ülke olduğunu da vurguladı.
 

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