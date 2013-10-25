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'Çözüm sürecini ihlal eden bedelini öder'

Erdoğan Hakan Fidan'a sahip çıkarak, 'Fidan benim talimatımla çalışıyor. Bir sorumluluk olursa bana aittir' dedi

25 Ekim 2013 12:58

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecine ilişkin , 'Devam ettirmekte kararlıyız. Süreci ihlal eden bedelini öder. İhlal eden asla biz olmayacağız' dedi.

Demokratikleşme paketinin adım adım uygulandığını belirten Başbakan Erdoğan, sıranın yasa gerektiren bölümlere geldiğini söyledi.

 

'Fidan benim talimatımla çalışıyor'

 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a sahip çıkarak, "Fidan benim talimatımla çalışıyor. Bir sorumluluk olursa bana aittir" dedi.

Kosova dönüşünde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik saldırıların yeni olmadığının altını çizdi. Sözlerine "Oslo sürecinden bu yana saldırılar sürmekte. Fidan, İmralı sürecinde de benim talimatımla görev alıyor. Bir sorumluluk varsa benimdir" diye devam etti.

 

'Kararımızı verdik'

 

ABD ve NATO'dan, Türkiye'nin Çin'den satın almayı planladığı füze sistemiyle ilgili gelen tepkilere de değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kararımızı verdik, bağımsızlık hakkımıza müdahale ettirmeyiz" dedi.

 

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