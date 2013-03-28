'Çözüm süreci ile Anayasa süreci arasında bağ kurulması sıkıntı yaratır'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa süreciyle çözüm süreci arasında doğrudan bağ kurulması halinde "sıkıntı" çıkacağı uyarısında bulundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle Rixos Otel'de kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanın 2014 yılında doğrudan halk tarafından seçileceğine dikkat çeken Çiçek, bu nedenle anayasa çalışmalarının fazla uzatılmaması gerektiğini belirtti.

Cemil Çiçek, yeni anayasa için aydınlardan ve sivil toplum kuruluşlarından görüş istendiğini hatırlatarak Türk milletinin adının anayasadaki vatandaşlık tarifinden ve Anayasa'dan çıkarılamayacağını ifade eden 300 aydının bildirisini de bu çerçevede değerlendirdiğini söyledi.