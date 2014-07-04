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Politika

Çözüm paketi İçişleri Komisyonu'ndan geçti

Çözüm sürecine yasal dayanak getiren yasa tasarısı, İçişleri Komisyonu'ndan kabul edildi

04 Temmuz 2014 21:07

Çözüm sürecine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

 

Hükümetin atacağı adımlar

 

Hükümetin, çözüm süreci kapsamında yürüteceği çalışmalar, tasarıda şöyle sıralanıyor:

- Terörün sona erdirilmesi  ve  toplumsal  bütünleşmenin güçlendirilmesine  yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirleyecek.

- Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas,  diyalog,  görüşme ve  benzeri çalışmalar yapılmasına  karar  verecek. Bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirecek.

- Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alacak.

- Düzenleme kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak.

- Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

- Gerekli mevzuat çalışmalarını yapacak.

 

Cezai sorumluluğu olmayacak

 

Bakanlar Kurulu,  çözüm sürecine  ilişkin gerekli  kararları  almaya yetkili olacak. Çözüm  süreci  kapsamında  yapılan  çalışmaların  koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek.

Düzenleme  kapsamında  verilen  görevler,  ilgili  kamu  kurum  ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilecek. Düzenleme kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

 

'Yeni düzenlemeler gerekirse Meclis'e gelecek'

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, bu tasarının çerçeve olduğunu ifade etti.

Yapılacakların bu düzenlemenin altında olacağını ifade eden Atalay, "Yeni yasal düzenlemeler gerekirse, onlar Meclis'e gelecek. Biz bu yasayla, bu sürecin daha şeffaf yürümesini de amaçlıyoruz. Böyle zor bir konuyu muhalefetle, bütün partilerle, Meclis'le ve vatandaşlarla ne kadar iyi paylaşırsak, o kadar daha ciddi destek alarak süreci yürütebileceğimize inanıyoruz. Başka türlü yürümez. Bu konunun farkındayız. Türkiye'nin bütünlüğünü zedeleyecek bir çalışmanın ve düşüncenin içerisinde asla hiçbirimiz olmayız. Hepimizin aslında dertleri, kaygıları aynı" diye konuştu.

Beşir Atalay, tasarının 4. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen, "Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz" hükmüne ilişkin eleştirilere de cevap verdi.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 4. maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergelerinin kabul edilmemesi üzerine toplantıyı terk etti.

 

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