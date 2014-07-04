Çözüm paketi İçişleri Komisyonu'ndan geçti

Çözüm sürecine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Hükümetin atacağı adımlar

Hükümetin, çözüm süreci kapsamında yürüteceği çalışmalar, tasarıda şöyle sıralanıyor:

- Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirleyecek.

- Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verecek. Bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirecek.

- Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alacak.

- Düzenleme kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak.

- Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

- Gerekli mevzuat çalışmalarını yapacak.

Cezai sorumluluğu olmayacak

Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkili olacak. Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek.

Düzenleme kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilecek. Düzenleme kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

'Yeni düzenlemeler gerekirse Meclis'e gelecek'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, bu tasarının çerçeve olduğunu ifade etti.

Yapılacakların bu düzenlemenin altında olacağını ifade eden Atalay, "Yeni yasal düzenlemeler gerekirse, onlar Meclis'e gelecek. Biz bu yasayla, bu sürecin daha şeffaf yürümesini de amaçlıyoruz. Böyle zor bir konuyu muhalefetle, bütün partilerle, Meclis'le ve vatandaşlarla ne kadar iyi paylaşırsak, o kadar daha ciddi destek alarak süreci yürütebileceğimize inanıyoruz. Başka türlü yürümez. Bu konunun farkındayız. Türkiye'nin bütünlüğünü zedeleyecek bir çalışmanın ve düşüncenin içerisinde asla hiçbirimiz olmayız. Hepimizin aslında dertleri, kaygıları aynı" diye konuştu.

Beşir Atalay, tasarının 4. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen, "Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz" hükmüne ilişkin eleştirilere de cevap verdi.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 4. maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergelerinin kabul edilmemesi üzerine toplantıyı terk etti.