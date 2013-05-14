T24 LogoT24 Logo
Politika

Çözüm Komisyonu'nda Perver, Baykal, Cemal ve Baydemir'e davet önerisi

'Taş atan çocuklar', bölgedeki STK’ların da bu süreçle ilgili görüşlerinin alınması önerilere arasında yer alıyor.

14 Mayıs 2013 20:40

 

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM  Toplumsal  Barış Yolunun Araştırılması ve  Çözüm Komisyonu’nda  iki saatlik toplantısında   CHP ve MHP’nin  kapılarının  tekrar çalınması ve barış sürecine  dahil edilmesi  üzerinde en çok durulan  konu oldu. Komisyonun AKP ve BDP’li  üyeleri yol haritası çizilmesinde öneri demeti sundu.  MİT, Kamu Güvenliği Bakanlığı,  şehit  yakınları, dağda çocuklarını ya da yakınlarını  kaybedenlerin  yakınları, dört siyasi partinin  genel başkanları,  CHP’nin eski genel başkanı Antalya  Milletvekili Deniz Baykal, CHP’nin  eski milletvekili  Eşref Erdem, Kürt sanatçı Şivan Perver,  Kürt siyasetçi Kemal Burkay, Diyarbakır  belediye Başkanı  Osman Baydemir,  gazeteciler  Hasan Cemal, Cengiz  Çandar ,   Ali Bayramoğlu, ‘Akil  İnsanlar’in dinlenilmesi  önerisi yapıldı.

  “ Taş atan çocuklar”, bölgedeki STK’ların da bu süreçle ilgili görüşlerinin alınması  önerilere arasında  yer alıyor.

Komisyon, tüm bu önerileri  bir hafta içinde  kendi sekretaryasında harmanlayacak. Gelecek  hafta Salı günü,  toplanacak komisyon yol haritasını da çizmiş olacak.

 

ETİKETLER

hülya karabağlıbdpakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24