Çözüm Komisyonu'nda Perver, Baykal, Cemal ve Baydemir'e davet önerisi

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Toplumsal Barış Yolunun Araştırılması ve Çözüm Komisyonu’nda iki saatlik toplantısında CHP ve MHP’nin kapılarının tekrar çalınması ve barış sürecine dahil edilmesi üzerinde en çok durulan konu oldu. Komisyonun AKP ve BDP’li üyeleri yol haritası çizilmesinde öneri demeti sundu. MİT, Kamu Güvenliği Bakanlığı, şehit yakınları, dağda çocuklarını ya da yakınlarını kaybedenlerin yakınları, dört siyasi partinin genel başkanları, CHP’nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP’nin eski milletvekili Eşref Erdem, Kürt sanatçı Şivan Perver, Kürt siyasetçi Kemal Burkay, Diyarbakır belediye Başkanı Osman Baydemir, gazeteciler Hasan Cemal, Cengiz Çandar , Ali Bayramoğlu, ‘Akil İnsanlar’in dinlenilmesi önerisi yapıldı.

“ Taş atan çocuklar”, bölgedeki STK’ların da bu süreçle ilgili görüşlerinin alınması önerilere arasında yer alıyor.

Komisyon, tüm bu önerileri bir hafta içinde kendi sekretaryasında harmanlayacak. Gelecek hafta Salı günü, toplanacak komisyon yol haritasını da çizmiş olacak.