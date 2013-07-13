Çözüm Komisyonu tatilde de çalışacak

Helin Alp

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu, Meclis'in tatile girmesine rağmen çalışmalarına devam etme kararı aldı. Komisyon üyeleri, tatil sürecinde zaman zaman bir araya gelerek şimdiye kadar komisyonda yapılan çalışmaları değerlendirecek ve önümüzdeki dönem için yeni planlamalar yapacak.

Lice ve Bingöl mercek altında

Lice’de karakol protestosu sırasında yaşanan gerginliği ve Bingöl’deki tecavüz olayını da yakından takip etme kararı alan komisyonun, olayları yerinde araştırmak için planlama yaptığı öğrenildi. Komisyon, tatil sürecinde toplumsal barışın sağlanması konusunda dünya örneklerini de yararlanmayı planlıyor. İrlanda, İspanya ve Güney Afrika gibi ülkelerin deneyimlerini de araştıracak olan komisyon, Türkiye’ye özgü bir deneyim ortaya çıkarmayı hedefliyor.

CHP ve MHP’nin çözüm sürecine karşı olduğu için üye göndermediği komisyon, 10 AKP’li ve 1 BDP’li vekilden oluşuyor.