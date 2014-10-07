T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çözüm için 15 Ekim’e kadar bekleriz, sonra yapacak bir şeyimiz kalmaz'

Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın ablasının cenazesine katılmasıyla ilgili 'Herhangi bir talepte bulunmadı. O konu gündeme gelmedi' dedi

07 Ekim 2014 12:50

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, İmralı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada abisi Abdullah Öcalan'ın çözüm süreci için "15 Ekim'e kadar bekleyeceklerini, ondan sonra yapacak bir şey kalmaz" dediğini aktardı. Mehmet Öcalan, İmralı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Çözüm sürecine yönelik mesajları aktaran Mehmet Öcalan, ağabeyinin "Çözüm için 15 Ekim’e kadar bekleriz. Ondan sonra yapacağımız bir şey kalmaz" dediğini söyledi.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, Mehmet Öcalan, abisi Abdullah Öcalan’ın ''Oyalama taktiği ile bu işler çözülmez. Devletin kendi çıkardığı yasalara biraz da kendisi uyması gerekir. Çözüm süreci deniyor avukatlar kaç seneden beri yanımıza gönderilmiyor. Avukatlar gelmiyor, hem hukuksal sorunlarımız vardır hem de uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkemelerimiz vardır. Yani böyle bir çözüm yürüyebilir midir, çözüm için. 15 Ekim'e kadar yani biz bekleriz, gelen heyetlere dediklerimizi onlara aktarırız, ondan sonra da yapacağımız bir şey kalmaz' dedi. 'Çözüm diye bir şey yoktur da. Müzakere diyorlar, müzakere diye bir şey yoktur da. Yapay bir yapıdır. Artık yapacak bir şeyimiz kalmamıştır ve kalmayacaktır' diyor. Çözüm süreci için bu şekilde değerlendirmeler yapıyor'' ifadelerini aktardı.

 

'Cenaze talebi olmadı' 

 

Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden ablası Havva Keser'in (75) cenazesinin nerede toprağa verileceğine ailesinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Öcalan, ''Ailesi Öcalan'ın cenazeye katılmasını istiyor. Abdullah Öcalan'ın cenazeye katılma talebi var mı?'' sorusu üzerine de "Hayır, hayır, hayır. Normal bir cenazedir. Herhangi bir talepte bulunmadı. Ailesinin talebini bilmiyorum. Onu ailesine sorarsınız, biz burada o konuyu değerlendirmedik, gündeme gelmedi'' diye konuştu.

 

'Kobani direnecek' 

 

Öcalan, ''Kobani ile ilgili görüştünüz mü?'' sorusuna, ''Ağabeyimin görüşü şu; sonuna kadar Kobani'deki insanlarımız direnecekler. IŞİD'in olduğu yerde ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, nerede IŞİD varsa sonuna kadar onlarla mücadele edilecektir. Sonuna kadar direneceğiz, yani IŞİD'e hiçbir taviz vermeyeceğiz. IŞİD yapay bir örgüttür, IŞİD'i destekleyen hükümetler ve insanlara yarın IŞİD büyük sorun olacak. O tepki onlara da olacaktır. Demokratik ülkelerden eğer kim bu IŞİD'i destekliyorsa, o en büyük zararı o ülkeye veriyor. IŞİD'e sonsuza kadar direneceğiz, direnmek zorundadır halkımız'' yanıtını verdi.

 

 

 

ETİKETLER

öcalançözüm sürecikürt sorunu15 ekimtarih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24