'Çözüm Hattı'nın cevapsız sorusu: Sağlık raporu nereden alınacak?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu 'Alo Çözüm Hattı'nı arayıp, '66 aylık çocuğu okula başlamasın diye nereden rapor alınacağını' soran veliye devletin vereceği bir yanıtı olmadığı ortaya çıktı.

Umay Aktaş Salman'ın Radikal'deki haberine göre; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki sorunları tespit etmek, çözmek ve soruları almak için 0212 455 04 35-81 numaralı ‘Alo Çözüm Hattı’nı kurdu.

Bilgi Edinme Yasası yoluyla 15 günü bulan yanıt alma süresinin kısalmasını da sağlayan hat, 5 Temmuz’dan beri hizmette. 8 müfettiş dönüşümlü olarak gelen sorulara telefonla cevap verirken, sıkıntıları not alıp, çözüm bulunmasında yardımcı oluyor. Arayanlara aynı gün geri dönülüyor. İl Milli Eğitim müdür yardımcılarından Mucip Kına da e-mail ile gelen soruları yanıtlıyor. Günde ortalama 80 soru geliyor.

Telefonun ucundaki bir veli Sancaktepe’den aradığını ve çocuğunu kayıt yaptıracağı okulda sınıfların 60 kişi olacağını söylüyor ve soruyor: 60 kişilik sınıfta nasıl eğitim alınacak, bu sorun nasıl giderilecek? Başka bir veli elektronik postayla 66 aylık çocuğunu okula başlatmak istemediğini sağlık raporunu nereden alacağını, bir diğeri imam hatip ortaokuluna dönüşen okullarda derslik sıkıntısı olup olmayacağını soruyor. Bu soru velilerin en çok sorduğu sorulardan biri.



Bakanlık yanıtı bekleniyor



Her sorunun bir cevabı var ama sağlık raporunun nereden alınacağının cevabı henüz yok. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer “Fiziken ya da ruhen okula başlamaya uygun değildir” raporunu çocuk doktoru, çocuk psikiyatristi ya da nörologlar verecek” demişti. Ancak pek çok psikiyatri bölümü sadece gelişim geriliği ve psikiyatrik hastalığı olan çocuklara rapor verildiğini söyleyerek bu raporu vermiyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kına, şunları söylüyor:

“Okula başlaması zorunlu olduğu halde çocuğunu yollamak istemeyenlerin alması gereken sağlık raporuyla ilgili çok soru geliyor. Temel soru, raporun nereden alınacağı, sağlık kurumundan kasıtın ne olduğu? Net bir şey söyleyemiyoruz. Bakanlığa görüş sorduk.”



Müdür: 12 ilçe sorunlu



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da 4+4+4 ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. İlkokula başlayacak öğrenci sayısının 220 binden 373 bine çıkması nedeniyle ortaya çıkan derslik ihtiyacına çözüm bulmaya çalışan Yıldız kentteki son durumu şöyle anlatıyor: “20 ilçede derslik sıkıntısı yok. 12 ilçede sorun var. Tüm imkânlarımızı kullanacağız. 80-90 kişilik sınıflar olmayacak. İlçede nüfusu daha az olan okullara kalabalık okulların bir kısım öğrencisini kaydırmaya çalışacağız. Kütüphaneler kapatılıp sınıf olmayacak. Başka çözümler bulacağız. İstanbul ’da 1000’in üzerinde norm fazlası sınıf öğretmeni var. O öğretmenleri de mümkün olduğunca il içinde değerlendireceğiz. Branş öğretmeni açığını da bakanlığın yapacağı 40 bin öğretmen ataması ile doldurmayı planlıyoruz.”