Cox cinayetiyle ilgili yeni bulgular



Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referanduma bir hafta kala İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'un saldırıya uğrayarak öldürülmesi üzerine siyasi partilerin bilgilendirme toplantıları iptal edildi. Cox'u öldüren şahsın psikolojik sorunları olduğu ve Neonazi'lere sempati beslediği açıklandı.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn partili arkadaşı Cox için düzenlenen sessiz nöbetten sonra ‘nefretin hiçbir problemi çözemeyeceğini', söyledi. Britanya parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken Başbakan David Cameron, Jo Cox'un siyasi kişiliğini öven bir konuşma yaptı. Cameron cinayet nedeniyle referandum kampanyasına ara verilmesini doğru bulduğunu söyledi. Jo Cox Britanya'nın Avrupa Birliği'nde kalmasından yana çıkmaktaydı.

Cinayetin işleniş şekli ve failin muhtemel eylem nedeni hakkında resmi makamlarca açıklama yapılmadı. Olay yerinde çeşitli silahlar bulundu. Görgü tanıklarınca, failin Cox'u bıçakladıktan sonra milletvekiline kurşun sıktığı belirtildi. Bir tanık katilin bıçaklandıktan sonra yerde yatan Cox'un başına ateş ettiğini söyledi. Tanık failin cinayetten önce ve sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmayı isteyenlerin sloganlarını bağırdığını belirtti.

Psikolojik bozukluğu vardı

ABD'deki bir ırkçılıkla mücadele örgütü katilin on yıllardır Amerikan Neonazi gruplarını desteklediğini ve bütün beyaz olmayanlara düşmanlık besleyen Ulusal İttifak adlı Neonazi örgütüne yüzlerce dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

Katilin kardeşi ‘Daily Telegraph' gazetesine yaptığı açıklamada kardeşinin psikolojik sorunlar yüzünden tedavi gördüğünü, ancak şiddet eğilimli ve siyasete ilgi duyan biri olmadığını söyledi.

Cinayet bütün dünyada infiale yol açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, referandumla ilgili olması bakımından cinayetin perde arkasının biran önce aydınlatılması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, saldırının ‘demokrasiye önem veren ve demokrasiye inanan herkese yapılmış olduğunu' belirtirken, Fransa Başbakanı Manuel Valls Twitter mesajında, ‘demokratik ideallerin saldırıya uğradığını' dile getirdi.

23 Haziran'daki Avrupa Birliği referandumuyla ilgili son anketlere göre ayrılmaktan yana olanlar dört puan farkla önde gidiyor.