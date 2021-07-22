Covid: Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre kadın liderlerin yönettiği belediyelerde ölüm oranları daha az

Bolsonaro, maske kullanımı da dahil her türlü kısıtlamaya şiddetle karşı çıkmış ve kişisel olarak da sosyal mesafe kurallarını hiçe saymıştı.
Insper Enstitüsü'nden Raphael Bruce, "Gerçek şu ki, parti ve siyasi aidiyetle ilgili verilere baktığınızda, kadın belediye başkanları erkek mevkidaşlarına kıyasla biraz daha muhafazakar olma eğilimindeler" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmayla herhangi bir bağlantısı olmayan, İtalya'daki Università' degli Studi di Milano Bicocca'da bir kamu politikası araştırmacısı olan Gagete-Miranda, araştırma sonuçlarının kadınlarla daha sık ilişkilendirilen "riskten daha fazla kaçınma" karakter özelliklerinden kaynaklanabileceğini söyledi.
"Genel olarak kadınlar bunu yapıyorsa kadın belediye başkanları da yapmış olmalı. İkincisi de, bu kadın belediye başkanları, toplumun buna uymasını talep etmek için siyasi bir güce sahip."
Politik güç
Henüz hakemli bir dergide yayımlanmamış olan araştırma, Insper Enstitüsü'nün yanı sıra Sao Paulo Üniversitesi ve Barcelona Üniversitesi tarafından yürütüldü.
Araştırmada ortaya konan bulgular, başka yerlerde benzer sonuçlara işaret eden diğer çalışmalarla da uyum gösterdi.
2020 yılında Journal of Applied Psychology'de yayımlanan bir makalede, ABD eyaletlerinde kadın valilerin de erkeklerin yönettiği eyaletlere göre daha az ölüm kaydettiği sonucuna varıldı.
Çok sayıda değerlendirmede de, kadınların basın toplantılarında daha fazla empati ve güven gösterdiklerini gösterdi.
Liverpool ve Reading Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından bu yıl yayımlanan bir başka araştırmada da, kadınların yönettiği ülkelerin, Covid-19'a karşı erkeklerin liderliğindeki ülkelerden sistematik olarak daha iyi performans gösterdiğini bulundu.
Araştırmacılar, bu liderlerin pandemiye proaktif ve koordineli bir şekilde yanıt verdiklerini bildirdiler.
İyi sonuçlara rağmen, kadınların erkeklerden daha az siyasi alana sahip oldukları ve bunun kriz yönetim biçimlerini etkileyebileceği de sık sık ifade ediliyor.
Gagete-Miranda, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"Brezilya siyasetinin hala erkeklerin egemenliğinde olduğunu biliyoruz. Bu, bir kadının seçilme çıtasını bir erkeğe göre daha yükseğe koyabilir. Dolayısıyla, yalnızca daha nitelikli kadınlar seçimleri kazanıyor veya kazanmaya yaklaşıyor."
Raphael Bruce ise, bunun bir olasılık olabileceğini kabul ediyor:
"Belki de kadın belediye başkanları, siyasi kariyerlerinde hali hazırda daha fazla baskı ve ilave zorlukla karşı karşıya kaldıkları için baskı altında daha iyi kararlar alıyorlar. Ancak bu, verileri kullanarak gözlemleyebileceğimiz ve ölçebileceğimiz bir şey değil."