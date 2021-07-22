Covid: Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre kadın liderlerin yönettiği belediyelerde ölüm oranları daha az

Araştırmanın yazarlarından, Barcelona Üniversitesi'nden Alexsandros Cavgias, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kamu politikalarını belirlemede kadın-erkek meselesinin ne kadar etkin olduğunu göstermek istedik" diye konuştu.

Peki, kadınların erkeklere göre daha iyi karar almalarına sağlayan şey neydi?

Araştırmacılar, yaş ve eğitim düzeyi gibi bir dizi olası faktörü değerlendirdi fakat hiçbir ilişki bulamadı.

Öte yandan sonuçların pandemi öncesinde hastane yatak sayılarını artırmak ya da halk sağlığına yatırım yapmak gibi alınan önlemlerle bağlantılı olmadığı da bulundu.

Ancak ilginç bir şekilde kadın liderler, Brezilya'nın aşırı sağcı başkanı Jair Bolsonaro'nun daha yüksek oy aldığı belediyelerde bile kısıtlayıcı tedbirler aldı.

Bolsonaro, maske kullanımı da dahil her türlü kısıtlamaya şiddetle karşı çıkmış ve kişisel olarak da sosyal mesafe kurallarını hiçe saymıştı.

Insper Enstitüsü'nden Raphael Bruce, "Gerçek şu ki, parti ve siyasi aidiyetle ilgili verilere baktığınızda, kadın belediye başkanları erkek mevkidaşlarına kıyasla biraz daha muhafazakar olma eğilimindeler" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmayla herhangi bir bağlantısı olmayan, İtalya'daki Università' degli Studi di Milano Bicocca'da bir kamu politikası araştırmacısı olan Gagete-Miranda, araştırma sonuçlarının kadınlarla daha sık ilişkilendirilen "riskten daha fazla kaçınma" karakter özelliklerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Gagete-Miranda, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemlere kadınların daha fazla riayet ettiğini gösteren araştırmaların olduğunu söyledi: