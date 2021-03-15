Covid-19 vaka ve can kayıplarının düştüğü Portekiz'de önlemler kademeli gevşetildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son iki haftadır yeni vaka ve can kayıpları sayılarında düşüşün gözlendiği Portekiz'de, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında uygulanan önlemler gevşetilmeye başlandı.

Portekiz'de sol hükümetin aldığı kademeli olarak açılma planı kapsamında, bugünden itibaren kreşler, ilkokullar, kuaförler ve kütüphaneler açıldı.

Salgında üçüncü dalga riskine karşı temkinli hareket eden hükümet, Paskalya tatili (27 Mart-4 Nisan) döneminde kısıtlamaları uygulamaya devam edecek.

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 19 Nisan'da başlamayı öngören hükümet, müzeler ile sinema ve tiyatroları da aynı tarihte kısıtlı kapasiteyle açacak.

Plan gereği restoranların ve spor salonlarının açılmasının ise mayıs ayı başından itibaren başlaması öngörülüyor.

Başbakan Antonio Costa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, kademeli açılma planında ilk aşamaya giriyoruz. Çok temkinli olmalıyız. Bu açılma, istediğimiz her şeyi yapabiliriz anlamına gelmiyor. Risk alamayız ve kazanımlarımızı kaybedemeyiz. İnsan hayatı ve sağlık her şeyin önünde ilk sıradadır. " ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Sağlık Genel Müdürlüğü, Covid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 256 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Portekiz'de salgından toplam ölü sayısı 16 bin 694'e, vaka sayısı da 814 bin 513'e ulaştı.

Ülkede yeni vakalarda 7 Eylül'den, can kayıplarında da 14 Eylül'den bu yana en düşük sayılar tespit edilirken, ocak ayında günlük vaka sayıları 13 bine kadar çıkmıştı.