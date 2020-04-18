Covid-19'u yenen İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi anlattı: Sanki birileri cam parçasını ciğerime saplamış gibiydi

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Bilge Çalışkan (38) yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanıp iyileşti. “Sanki birileri bir cam parçasını ciğerime batırmış gibiydi. O kadar şiddetliydi ki Koronavirüs olduğumu anladım” diyen Çalışkan yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Çalışkan şunları kaydetti:

“İlk başlarda iki günlük halsizlik hissettim. Başka şikâyetim yoktu. 25 Mart gecesi uyurken göğsümde şiddetli bir ağrıyla uyandım. Sanki birileri cam parçasını ciğerime saplamış gibiydi. O kadar şiddetli bir ağrıydı ki kKronavirüs olduğumu anladım. Ertesi gün hastanede Covid-19 uyumlu pnömoni olduğumu söylediler. Evde tedavi görüyordum. Hiç çıkmadım. Çocuğumla hiç temasım olmadı. 7. gün göğüs ağrısı tekrar başladı. Ateşim düşmeyince tekrar hastaneye gittim. Virüsün ciğerlerime yayıldığı tespit edildi. 2 Nisan’da hastaneye yatırıldım. Bir hafta hastanede tedavi gördüm. İyileştikten 48 saat sonra beni taburcu ettiler."