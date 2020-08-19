"Covid-19 tespit edilenler hastaneden evlerine toplu taşıma ile dönüyor"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Covid-19 salgınında “yeni normal” adı altında başlatılan sürecin toplumda “kuralsızlığa” dönüştüğünü söyledi. Sahada hizmet veren sağlık çalışanlarından edindiği bilgiyi aktaran Bulut, “Adana’da hastaneler neredeyse doluluk oranına ulaştığı için vatandaş kendi imkanları ile toplu taşıma aracına binip evine gidiyor” dedi.

Bulut, yaptığı açıklamada, 1 Haziran sonrası pandemi tehlikesi ortadan kalkmış gibi davranıldığını belirterek, “Vaka sayısı çok daha fazla arttığı zaman süreci yönetemeyecek hale geliriz” uyarısında bulundu.

“Kuralsızlık kural oldu”

Bütün alanların pandemi tehdidi yokmuşçasına normal hale getirilmesinin faciaya davetiye çıkarmak anlamına geldiğini söyleyen Bulut, kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Haziran sonrasının kuralsızlıklar dönemi olarak algılandığını vurguladı. Koronavirüs'lü bir hastanın hastanede yatırılmadığında topluma karıştığını, hastanın evinde hangi koşullarda kalacağına dair bir kural olmadığını aktaran Bulut, Kırklareli’nde korona virüs nedeniyle karantinada olması gereken bir vatandaşın çiğköfte satarken ihbar üzerine yakalandığını belirtti.

“Tedbirlerin daha sistemli olması gerekiyor”

Bulut, “Asansöre kaç kişi binecek, belli değil. Düğün salonu açılıyor; oyun oynamaya engel olunmuyor. Toplu taşımada benzeri olumsuzluklar yaşanıyor. Pandemide yöntem olarak tedbirlerin altına bir kural konulmadı. Toplum tedbirleri tavsiye gibi algıladı. Tedbirlerin, daha sistemli ve uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Mesele sadece kural koymak değil, denetlemektir” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşımayla eve dönüyor”

Sahada hizmet veren sağlık çalışanlarından edindiği bilgiyi aktaran Bulut, “Adana’da hastaneler doluluk oranında ulaştığı için, solunum zorluğu, nefes darlığı, beslenme zorluğu yoksa hastane yatışı yapılmıyor. Vatandaş kendi imkanları ile toplu taşıma aracına binip evine gidiyor. Hastaya beş günlük ilaç veriliyor ‘rahatsızlığın olursa doktorunu ara gel’ deniliyor. Aile hekimleri telefonla takip ediyor ancak gerçekten evde kalıyor mu belli değil. Ailedeki diğer bireylere semptom göstermiyorsa test yapılmıyor” dedi.

“Süreç şeffaf değil”

Sağlık Bakanlığı’nın süreci şeffaf yönetmediğine vurgu yapan Bulut, Adana’da hastanede kaç kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü, kaç kişinin evde izole edildiğini, kamu hastanelerinin yatak sayısının, test sayısının yeterli olup olmadığını kimsenin bilmediğini bildirdi.