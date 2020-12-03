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Covid-19 tedavisi gören Alper Taş, taburcu oluyor

03 Aralık 2020 10:28

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını duyurdu.

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