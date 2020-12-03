Covid-19 tedavisi gören Alper Taş, taburcu oluyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, bugün hastaneden taburcu olacağını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Taş, "Covid tedavi sürecimde bugün hastaneden taburcu oluyorum. Bundan sonrası evde tedavi, istirahat" ifadelerini kullandı.
Taş, açıklamasında şunları söyledi:
"Doktorlarımın, sağlık çalışanlarının emeğine, sizlerin sevgisine minnettarım.Hasta kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Kendinize olabildiğince dikkat etmeniz dileğiyle. Çok sevgiler."
Taş, 20 Kasım'da Covid-19'a yakalanmıştı.