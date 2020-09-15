Covid-19 önlemleri açısından dünyanın ilk 'beş yıldız' alan havaalanı İtalya'da

İtalya'nın Roma kentinde bulunan Fiumicino Havalimanı, dünyanın ilk "5 yıldızlı Covid-19 önlemli havaalanı" seçildi.

Her yıl hazırladığı "Dünyanın en iyi havaalanları" listesiyle bilinen uluslararası havaalanı derecelendirme organı Skytrax, bu yıl hijyeni ön planda tutarak Covid-19 odaklı bir liste hazırladı. Bu yıl hazırlanan listede Avrupa'da bulunan havaalanlarının Covid-19 önlemlerine uygunluğu incelendi.

Listede önlemlere en çok uyan havalimanı olan Roma'daki Fiumicino, İtalya'daki en yoğun havaalanı olarak da biliniyor. 1 Eylül'de Fiumicino Havaalanı'nda büyük bir Covid-19 testi merkezi açıldı. Test merkezinin yanı sıra alanda pek çok dilde uyarılar yer alması, maske konusunda sıkı önlemler, temizliğe özen, uçağa inip binenlerin takibi gibi pek çok noktada Covid-19 önlemleri yeterli bulundu.