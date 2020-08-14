Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir doktorun eşi: Sevdiğiniz birini nefes almak için çırpınırken görmek, çok acı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısında yaşanan artış nedeniyle uyarılara devam ediyor. Koca, Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden bir genel cerrah uzmanının eşinin mesajını paylaştı. Mesajda, "Sevdiğiniz birini nefes almak için çırpınırken görmek, son nefesinde yanında olamamak çok acı" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca, Covid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkat çekmek için uyarılarını sıklaştırdı. Koca, 'Yaşayandan Uyarılar' serisinin yanı sıra, bugün sosyal medya hesabından Koronovirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir genel cerrah uzmanının eşinin yaşadığı deneyimi aktardı.

Hayatını kaybeden genel cerrahın eşinin mesajı şöyle:

“Eşim hep derdi ki, bu virüs bana gelirse beni götürür. Kronik rahatsızlıkları vardı. Uzun süren bir ameliyattan geldiği gün çok yorgundu. Ertesi gün testi pozitif çıktı. Üç gün sonra durum kötüleşti. Yoğun bakımda 20 gün yaşam mücadelesi verirken bile uyarmaya çalıştı: ‘Virüse kendinizi öldürtmeyin!’ Sevdiğiniz birini nefes almak için çırpınırken görmek, son nefesinde yanında olamamak çok acı.”