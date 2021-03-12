Covid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü'yü doktor kızı anlattı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'yü doktor kızı Müge Bozkurt anlattı: "Babamın kaybından sonra bir arkadaşı, 'Bir yaşam ustasını kaybettik' dedi. Turkuvaz tabloya eklenen sayılar, o sayılardan çok daha fazlası..."

Türk Tabipler Birliği, pandeminin 1. yılı vesilesiyle düzenlediği kampanya çerçevesinde yaşamını yitiren hekimlerin yakınlarının siyah maskelerle çekilmiş görüntülerini hazırladı. Bu videolardan birinde de Dr. Müge Bozkurt, babası Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaparken yakalandığı Koronavirüs'e yenilerek hayatını kaybeden Dr. Esat Ülkü'yü anlattı. Pandeminin birinci yılında Bozkurt, videoyu babası ve pandemide yaşamını yitiren 384 sağlık çalışanına adadı.

Dr. Esat Ülkü