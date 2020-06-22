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Koronavirüs

Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

Antikoru bebeklerin yalnızca kendileri üretebildiği kanıtlandı

22 Haziran 2020 17:24

İngiliz araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan annelere sahip olan bazı bebeklerin, onları virüse karşı koruyan antikorlar ile birlikte doğduğunu keşfetti. 427 hamile kadının katıldığı çalışma ile virüsün anneden çocuğa plasenta aracılığıyla geçtiği ancak antikoru bebeklerin yalnızca kendileri üretebildiği kanıtlandı.

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