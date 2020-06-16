Covid-19 aşısı üretiminde aşama kaydeden AstraZeneca'nın CEO'su: Bir yıl koruma sağlamasını bekliyoruz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında insanlar üzerinde testin ikini fazına geçen ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, aşının insanları bir yıl boyunca Covid-19'dan koruyabileceğini söyledi.

Bel RTL’e konuşan Soriot, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Covid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Soriot, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, “Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Covid-19’dan uzak tutacak” dedi.

400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO’su, “Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız. Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız” ifadesini kullandı.