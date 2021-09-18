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Dünya

Covid-19 aşısı olmayan Bolsonaro, BM Genel Kurulu'na katılacak

"Bolsonaro, yaklaşık 600 bin Breziyalıyı öldüren virüse karşı hala aşılanmayan tek G20 lideri"

18 Eylül 2021 08:22

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmadığını açıklayarak gelecek haftaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na gittiğinde New York aşı kurallarına uymayacağını söyledi.

Bolsonaro, yaklaşık 600 bin Brezilyalıyı öldüren virüse karşı hala aşılanmayan tek G20 lideri.

New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirileceğini ifade etmişti.

Aşı sorularına "Neden aşı yaptırayım?" diyerek karşılık veren Bolsonaro, bir yayın sırasında antikor seviyelerinin gereksiz olduğunu olduğunu iddia etmişti.

Bolsonaro, yayının ilerleyen dakikalarında burnunu silmek için elini yüzüne götürerek, "Herkes aşı olduktan sonra geleceğime karar vereceğim" dedi.

Jair BolsonaroBirleşmiş Milletler (BM) Genel KuruluCovid-19
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