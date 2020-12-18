Covid-19 aşısı olan Zeyrek: Keşke Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılmasaydı, kendi ürettiğimiz aşıyı yaptırabilseydik, başka ülkelerin ürettiği aşılara muhtaç olmasaydık

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğunu duyurdu.

Zeyrek yazısında, "14 gün sonra ikinci dozu yaptıracağım. Bende henüz bir belirti olmadı ama bu arada ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çıkabileceği söylendi. İki doz aşıyı yaptırıp 28 günü geçirdikten sonra yeni yıla Covid 19 antikoruyla girmeyi umut ediyorum. 'Neden Çin aşısı seçildi?', 'İhale süreçleri yeterince şeffaf mıydı?', 'Bilim Kurulu aşı temini sürecinde yeterince belirleyici oldu mu?' gibi, sormaya devam edeceğim sorular kafamda hâlâ var. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililere sormaya devam edeceğim." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Diğer taraftan, küresel aşı endüstrisinin davranış kalıplarını, aşı meselesine genelde insan odaklı değil para kazanma odaklı yaklaştıklarını, hatta aşıyı zaman zaman güçsüz ülkeler için bağımlılık faktörüne dönüştürmeye çalıştıklarını, elbette biliyorum. Ancak, başımızın son belası Covid-19'la mücadelenin bilimsel yollarından birinin aşı olduğunu düşünüyorum. Bu tedbiri sadece kendim için değil, temasta olduğum annem, babam, büyüklerim ve yakın çevremi korumak için alıyorum. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: Keşke Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılmayıp, çağa uygun şekilde büyütülseydi de kendi bilim adamlarımızın ürettiği aşıyı yaptırabilseydik ve başka ülkelerin ürettiği aşılara muhtaç olmasaydık. Dilerim, o enstitüyü geliştirmek yerine yok edenler, Çin'e, Almanya'ya ya da ABD'ye aşı için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldıkları için bir ders çıkarmışlardır." ifadesini kullandı.