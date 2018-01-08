Coutinho’nun serbest kalma bedeli belli oldu

La Liga ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho’yu 160 milyon Euro'ya transfer etmişti. Coutinho, Camp Nou’da Başkan Josep Bartomeu’nun da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini Barca’ya bağlayan 5.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmede Brezilyalı futbolcunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Coutinho yaptığı açıklamada, Başkan Bartomeu’ya transfer için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ve rüyasının gerçekleştiğini söyledi. Bartomeu da Coutinho’yu transfer ettikleri için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Yıllık 15 milyon Euro kazanacak olan 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu daha önce açıklanmıştı.

Öte yandan imza töreninde gösterilen formada Coutinho'nun hangi numara giyeceği belirtilmedi. Başarılı futbolcunun milli futbolcu Arda Turan'ın giydiği 7 numarayı alacağı iddia edilmişti.