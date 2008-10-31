Courtney değil Irmak

Eski sevgilisi Courtney Jacobs yüzünden Süreyya Yalçın'la evliliği bitme noktasına gelen Önder Bekensir, yeni bir kriz daha yarattı! Bekensir, önceki akşam da bir gece kulübünde Irmak Ünal'la öpüşürken görüldü.



Son kaçamakta yakalandı



Sadece üç aydır evli olan Süreyya Yalçın-Önder Bekensir çiftinin evinde kriz bitmiyor. Birkaç gün önce Yalçın'ın, telefonunda eski sevgilisi Courtney Jacobs'un mesajlarını gördüğü için eşinden boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.



Bu iddialara "Her evlilikte olduğu gibi bizim de problemlerimiz var, ama bunlar eski sevgilimle mesajlaşmamdan kaynaklanmıyor" diye yanıt veren Bekensir, sürpriz bir isimle yaşadığı kaçamakta ise yakayı ele verdi.



Kulüp ortasında öpüştüler



Önder Bekensir, geçtiğimiz çarşamba akşamı Etiler Şamdan'da Irmak Ünal'la sarmaş dolaş eğlenirken görüldü. Meraklı bakışlara aldırmayan ikili gayet rahat hareket ediyordu. Emre Karabacak'la ilişkisi, Karabacak'ın ailesi onay vermediği için biten Ünal ve üç aylık damat Bekensir, o kalabalık içinde öpüşmekten bile çekinmedi. Bu arada söz konusu kaçamak, mekandaki birinin telefonuyla birkaç dakika içinde Süreyya Yalçın'ın da kulağına gitti. Olanları duyan Yalçın, gözyaşlarına boğuldu.



Önder Bekensir, eski sevgilisi Courtney Jacobs ile mesajlaştığı için evliliğinin tehlikeye girdiği iddialarına şu yanıtı vermişti: "Süreyya ile aşkımız aynı yoğunlukta devam ediyor. Boşanma seviyesine varacak bir sorun yaşamıyoruz. Bu problem iddia edildiği gibi eski sevgilimle mesajlaşmamdan da kaynaklanmıyor. Karımdan ayrılsam bile gidip onunla beraber olmam."

