Coucerio: Murat Şahin'e hediye



Gaziantepspor Teknik Direktörü Jose Coucerio, farklı Kocaelispor galibiyetini, maçta ciddi bir sakatlık geçiren Murat Şahin'e hediye ettiklerini söyledi.





Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor'u 5-2 yenen Gaziantepspor'da, teknik direktör Jose Coucerio, bütün oyunculara hediye olabilecek bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Coucerio, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, maçtan önce takımda problemler olduğunu, ekibin tam olarak maça hazır olmadığını belirtti.



Şu anda sakat oyuncu kervanına 2 oyuncunun daha katıldığını ifade eden Coucerio, ''Kocaelispor karşısında aldığımız galibiyet oyuncularımıza hediye olacak, özellikle kalecimiz Murat Şahin'e hediye ediyoruz. Çünkü öğrendiğim kadarı ile kötü bir sakatlık geçirmiş. Umut ediyorum 2-3 ay içinde düzelerek aramıza döner. İyi başladık ama gol attıktan sonra sandık ki, maç çok kolay geçecek. Ama öyle olmadı. Hiçbir maç kolay geçmez. Rakibimiz ofansif olarak iyi oynayan bir ekip. Onlara çok alan verdik. Nitekim ilk golden sonra golü kalemizde gördük. İkinci yarıda işi düzelttik ve doğal olarak maçı da kazandık'' dedi.



KOCAELİSPOR CEPHESİ



Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın da farklı yenilgi nedeniyle üzüntülü olduklarını ifade ederek, ''Bu yenilgi bize hiç yakışmadı. Biz iyi oynayan, mücadele eden bir ekibimiz. Ama bunu sahaya yansıtamadık. Güçlü rakibimiz karşısında çok ciddi gol pozisyonları elde ettik. Sanıyorum konsantrasyon eksikliği nedeni ile bunu neticeye yansıtamadık. Gaziantepspor ise eline geçirdiği pozisyonları gole çevirdi. Onları tebrik ediyoruz . Sakatlanan kaleci Murat Şahin'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' diye konuştu.



Bu arada, karşılaşmanın 49. dakikasında ikili pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Murat Şahin'in kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.



