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Spor

Costacurta dönüyor

AC Milan'ın ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Alessandro Costacurta teknik direktör olarak yeniden yeşil sahalara döndü.

28 Ekim 2008 02:00


AC Milan'ın ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Alessandro Costacurta teknik direktör olarak yeniden yeşil sahalara döndü.

AC Milan formasını tam 20 sezon giyen ve İtalyan ekibiyle 7 Serie A, 5 de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Alessandro Costacurta veda ettiği yeşil sahalara teknik direktör olarak dönme kararı aldı. Costacurta, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Mantova'yla anlaştı. Lobardy Kulübü hafta sonunda kendi sahasında Parma'ya 3-1 kaybedince teknik direktörü Giuseppe Brucato'nun görevine son vermişti.

42 yaşındaki Costacurta yeni takımının başındaki ilk maçına ligin zayıf ekiplerinde Rimini'yle oynanacak karşılaşmayla çıkacak. 2007 yılında yeşil sahalara veda eden Costacurta, Milan formasıyla 660 maça çıkmıştı. İtalyan efsane İtalya Milli Takımı'nın formasını ise 59 kez giymişti.

Costacurta futbolu bıraktıktan sonra Milan'da çalışmış ve televizyon yorumculuğu yapmıştı.

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