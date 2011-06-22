-COŞKUN ÖZARI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Galatasaray ve (A) Milli Futbol Takımı eski teknik direktörlerinden, eski milli futbolcu ve spor yazarı Coşkun Özarı, vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Özarı, Amerikan Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu. Coşkun Özarı'nın cenazesi, 24 Haziran Cuma günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. -ÖZARI'NIN ÖZGEÇMİŞİ- 1931 yılında İstanbul'da doğan Coşkun Özarı, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Özarı, sarı-kırmızılı takımda savunma bölgesinde görev yaptı. Özarı, Galatasaray'da 1954-1955, 1955-1956 ve 1957-1958 sezonlarında İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Milli formayı ilk kez 1955 yılında Portekiz'e karşı giyen Coşkun Özarı, 5 kez (A), 1 kez de (B) Milli oldu. Aktif futbol yaşantısını 1960 yılında tamamlayan Coşkun Özarı, İngiltere'de antrenörlük eğitimi gördükten sonra Galatasaray'da Gündüz Kılıç'ın yardımcılığını yaptı. Özarı, daha sonra sarı-kırmızılı takımda 1961-1963 (Gündüz Kılıç ile birlikte), 1970-1971 ve 1978-1979 yıllarında teknik direktörlük yaptı. (A) Milli Takım'da da 1972-1976, 1982-1984 ve 1985-1986 yıllarında üç ayrı dönem teknik direktörlük yapan Özarı, milli takımın başında toplam 54 maça çıktı. Galatasaray ve milli takımın yanı sıra, Şekerspor ve Adana Demirspor'da da teknik direktörlük yapan Coşkun Özarı, teknik adamlık kariyerini 1986'da noktalayarak spor yazarlığına başladı. Özarı, milli takım ve Galatasaray ile ilgili yazılar yazdı.