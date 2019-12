-COŞKUN ÖZARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Galatasaray ve (A) Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden spor yazarı Coşkun Özarı son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Beşiktaş Kulübünün efsane başkanlarından Süleyman Seba, Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün de aralarında bulunduğu spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Coşkun Özarı'nın oğlu Murat Özarı ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. - ''FUTBOLCU FABRİKASINA COŞKUN ÖZARI'NIN İSMİ VERİLECEK'' - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Coşkun Özarı'yı 70'li yıllardan bu yana tanıdığını belirterek, Özarı'nın Türk sporuna önemli hizmetler yaptığını ve çok sayıda ismin yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Şişli'de kuracakları futbol okulu ''Futbolcu fabrikası'' na Coşkun Özarı'nın ismini vereceklerini dile getiren Sarıgül, ''Coşkun Özarı'nın ismi Şişli'de her zaman yaşayacak'' dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de Coşkun Özarı'nın, Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirerek, ''Rahmetle anıyoruz. Türk futboluna kattığı değerler nedeniyle kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kendisini her zaman büyük sevgi ve saygıyla anacağız. 'Hocaların hocası' sıfatını kazanmak kolay değil. Bu sıfatı bile onun Türk futboluna kattığı değerleri verdiği hizmetleri tek başına anlatıyor'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal da Galatasaray camiası ve Özarı ailesine başsağlığı diledi. Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Çocukluğumdan beri tanıdığım bir isimdi. Çok birlikteliğimiz oldu. O'nu çok özleyeceğiz'' diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Coşkun Özarı ile futbolculuk döneminden tanıştığına değinerek, ''Kendisi benim ailem gibiydi, babam gibiydi. Her zaman destek aldığımız büyüğümüzdü. Zaman zaman kendisini arardım. Destek alırdım. Saygıyla anacağımız bir isim olacak'' ifadesini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de Coşkun Özarı'nın, Türk futbolunun emekleme döneminde teknik direktör olarak görev yapan bir spor adamı olduğunu belirterek, ''Benim de hayatımda etkili biriydi. İkili görüşmelerimizde hep beni olumlu sözlerle motive etti'' dedi. Beşiktaş'ın eski kulüp başkanı Süleyman Seba ise Özarı'nın, Türk futboluna ve Galatasaray'a önemli hizmetler yaptığını dile getirerek, ailesine başsağılığı diledi.