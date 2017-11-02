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Çorum'daki FETÖ davasında işadamına 6 yıl 3 ay hapis

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan işadamı Halil Benli, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

02 Kasım 2017 16:53

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan işadamı Halil Benli, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çorum\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan işadamı Halil Benli, son kez hakim karşısına çıktı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Benli, hakkında ortaya atılan suçlamaları kabul etmedi. Benli savunmasında, “FETÖ terör örgütüyle bağlantım asla olmadı. Hiçbir örgüte de yardım yapmadım“ dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

 

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