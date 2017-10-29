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Çorum'da soğuk havada 29 Ekim kutlaması

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Cumhuriyet Bayramı, soğuk havaya rağmen açık havada kutlandı

29 Ekim 2017 16:49

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Cumhuriyet Bayramı, soğuk havaya rağmen açık havada kutlandı. Öğrenciler törende zor durumda kaldı.
Çorum Valiliği bünyesinde Hürriyet Meydanı’nda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları soğuk havaya rağmen açık havada gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene Vali Necmeddin Kılıç, İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal’ın halkı selamlamasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Necmeddin Kılıç, Türk Milleti\'nin asil bir olduğunu belirterek tüm halkın bayramını kutladı. Törende lise öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterleri oldu. Gösterilerde en çok beğeniyi AFAD İl Müdürlüğü’nün gösterisi aldı. Tören, kortej geçişi ile sona erdi.

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