Çorum'da silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi vurularak yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Çingiller Köyü mevkiinde meydana geldi. M.K., isimli kişi Celalettin Kaleli Haydar Kaleli ve Osman Kaleli ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. tüfekle üç kişiye ateş edip bacaklarından vurdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 31 yaşındaki Celalettin Kaleli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastane\'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Jandarma tarafından yakalan ve tüfeğine el konulan M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.